Polizeipräsidium Freiburg / Denzlingen: Sachbeschädigung durch ...

Denzlingen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Denzlingen: Lästige Schmiererei

Bereits am Dienstag der vergangenen Woche konnten schwarze Farbschmierereien an der Hauswand der Ballsporthalle in der Jahnstraße, am Haupteingang des Erasmus Gymnasiums sowie einem Wegweiser auf dem Vorplatz des Bildungszentrums in Denzlingen festgestellt werden. Der vermeintliche Künstler verursachte einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an den Polizeiposten Denzlingen. Tel.: 07666/ 93830

