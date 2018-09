Polizeipräsidium Freiburg / Dogern/Albbruck: Zwei Aufbruchsversuche

Dogern/Albbruck: Zwei Aufbruchsversuche

Freiburg - In der Nacht zum Freitag kam es zu zwei Aufbruchsversuchen in den Gemeinden Albbruck und Dogern. In Albbruck wurde versucht, die Türe zum Kindergarten in der Rheinstraße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, allerdings wurde ein Schaden von gut 500 Euro verursacht. Ebenso machten sich Unbekannte an der Türe zu einem Vereinsheim in Dogern zu schaffen. Auch hier gelang es den Tätern nicht, ins Gebäude zu gelangen. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht genau beziffern.

