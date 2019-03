Polizeipräsidium Freiburg / Dogern: Reifen zerstochen

Dogern: Reifen zerstochen

Freiburg - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag an einem in Dogern geparkten BMW drei Reifen zerstochen. Am BMW, der in der Oberdorfstraße abgestellt war, wurde ein Sachschaden von rund 800 Euro verursacht. Nur ein Vorderreifen blieb von der Tat verschont. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/