Polizeipräsidium Freiburg / Efringen-Kirchen, Eimeldingen ...

Efringen-Kirchen, Eimeldingen Fahrzeugführerin gefährdet Gegenverkehr

Freiburg - Am späten Freitagvormittag um kurz nach 11.00 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault Clio die B 3 von Efringen-Kirchen in Richtung Eimeldingen. Hierbei geriet sie offensichtlich in Folge eines körperlichen Mangels mehrfach auf die linke Fahrbahnseite und gefährdete den Gegenverkehr, so dass dieser auf den Grünstreifen ausweichen musste. Eine nachfolgende Fahrzeugführerin konnte dies beobachten. Am Ortseingang von Eimeldingen überfuhr die Dame eine Verkehrsinsel und geriet vollends auf die Gegenfahrbahn. Der Gegenverkehr konnte noch rechtzeitig anhalten, um einen schlimmeren Unfall zu verhindern. Zeugen bzw. gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen. FLZ FI / Hu

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg PvD Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/