Polizeipräsidium Freiburg / Efringen-Kirchen: Kastenwagen ...

Efringen-Kirchen: Kastenwagen beschädigt Grundstückseinfahrt und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg - Der unbekannte Fahrer eines Kastenwagens hat in der Nacht zum Sonntag in Efringen-Kirchen einen Granitstein beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 03:00 Uhr waren die Anwohner der Winzerstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Sie beobachteten einen Kastenwagen, der die Sackgasse verließ. Am Ende der Sackgasse war an einer Grundstückseinfahrt ein Granitstein umgefahren worden, der sogar noch ein Stück mitgeschleift worden war. Ein unbekannter Fahrzeugführer war vermutlich beim Wenden dagegen gestoßen und riss den Stein aus der Verankerung. Das Fahrzeug dürfte erheblich demoliert sein. Aufgrund der zeitlichen Nähe ist es wahrscheinlich, dass der beobachtete Kastenwagen als Fluchtahrzeug in Betracht kommen könnte. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

