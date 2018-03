Polizeipräsidium Freiburg / Efringen-Kirchen: Mülllaster ...

Efringen-Kirchen: Mülllaster umgekippt - zwei Verletzte - Bergung dauert noch an

Freiburg - Am Donnerstagmittag kippte ein Mülllaster im Kreisverkehr der B 3 am Ortseingang von Efringen-Kirchen um. Dabei wurden die beiden Insassen leicht verletzt. Der Lkw, gefahren von einem 22 Jahre alten Mann, war gegen 14:30 Uhr auf der B 3 aus Richtung Eimeldingen in den Kreisverkehr eingefahren. Aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit geriet das schwere Fahrzeug, voll beladen mit Papier, im Kurvenverlauf in Schieflage und stürzte nach rechts um. Noch auf der Fahrbahn kam der Müllwagen zum Stillstand. Andere Verkehrsteilnehmer waren an den Unfall nicht beteiligt. Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie verletzten sich leicht. Der Fahrer wurde zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit dauern die Bergungsmaßnahmen noch an. Die Straße ist gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Neben der Straßenmeisterei ist auch die Feuerwehr Efringen-Kirchen im Einsatz. Am Mülllaster dürfte Totalschaden entstanden sein. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50000 Euro. Auch der Fahrbahnbelag wurde in Mitleidenschaft gezogen.

