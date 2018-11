Polizeipräsidium Freiburg / Efringen-Kirchen: Wohnungseinbruch ...

Efringen-Kirchen: Wohnungseinbruch in Istein

Freiburg - Am Freitag, zwischen 15 und 18 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in Istein eingebrochen. Die Täter hebelten hierzu eine Terrassentür auf und durchwühlten anschließend das ganze Haus. Aus dem Haus wurden diverse Schmuckstücke entwendet. An der Türe entstand Sachschaden.

kj

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/