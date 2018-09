Polizeipräsidium Freiburg / Eggingen: Autos kollidieren - zwei ...

Eggingen: Autos kollidieren - zwei Verletzte

Freiburg - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Dienstagabend in Eggingen. Gegen 19:10 Uhr hatte ein 65 Jahre alter Autofahrer mit seinem Geländewagen samt Anhänger die Schulstraße in Richtung Ortsmitte befahren, als er in Höhe der Kapelle zu weit links war und mit einem entgegenkommenden Renault kollidierte. Beide Fahrer, den Renault steuerte eine 25 Jahre alte Frau, zogen sich dadurch Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und umgehend in umliegende Spitäler gebracht. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 10000 Euro liegen. Die Feuerwehr war vor Ort und streute die Unfallstelle wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ab.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/