Polizeipräsidium Freiburg / Eimeldingen: Frau stürzt schwer - ...

Eimeldingen: Frau stürzt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg - Eine schwer verunglückte Frau kam am Sonntagabend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auf der Verbindungsstrecke zwischen Eimeldingen und Fischingen war die 36-jährige gegen 19:30 Uhr gestürzt. Ein Fahrrad lag neben ihr. Die schwer verletzte Frau wurde vom Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Noch nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die Frau mit dem Fahrrad fuhr oder sich irgendwie sonst damit fortbewegte. Da der Verdacht aufkam, die Frau sei alkoholisiert, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.

