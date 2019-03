Polizeipräsidium Freiburg / Eimeldingen: Vorfahrtsmissachtung - ...

Eimeldingen: Vorfahrtsmissachtung - ein Fahrer leicht verletzt

Freiburg - Ein Leichtverletzter und zwei schwer beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmorgen auf der B 3. Gegen 10:45 Uhr war ein 46 Jahre alter Opel-Fahrer von der Autobahnabfahrt kommend nach links in die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Eimeldingen kommenden Mitsubishi. Der 53-jährige Mitsubishi-Fahrer erlitt Verletzungen im Brustbereich und kam ins Krankenhaus Lörrach zur weiteren Untersuchung. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt bei rund 16000 Euro.

