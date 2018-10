Polizeipräsidium Freiburg / Einbruch in Firmengebäude

Einbruch in Firmengebäude

Freiburg - Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Eisenbach, OT Oberbränd

In der Nacht vom 02.10 auf den 03.10.2018 kam es im neuen Gewerbegebiet in Oberbränd zu einem Einbruch in ein Firmengebäude.

Die Täter richteten einen größeren Sachschaden an und erbeuteten eine Vielzahl von Forstgeräten und Werkzeugen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise.

