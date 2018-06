Polizeipräsidium Freiburg / Einbruch in Gemeindehaus - Zeugen ...

Einbruch in Gemeindehaus - Zeugen gesucht

Freiburg - LKR LÖ

- Weil-Haltingen

Am Samstagmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in Weil am Rhein - Haltingen, zu einem Einbruch in das Evangelische Gemeindehaus in der Kirchstraße kam. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gemeindehaus, indem sie eine massive Stahltür an der Rückseite des Anwesens aufhebelten. Aus dem Objekt wurde unter anderem Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung zu setzen.

Stand: 12:00 Uhr

FLZ/as (rw)

