Polizeipräsidium Freiburg / Einbruch in Imbiss-Restaurant - ...

Einbruch in Imbiss-Restaurant - Täter wurden mutmaßlich bei der Tatausführung gestört - Zeugenaufruf

Freiburg - Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein

In den frühen Morgenstunden des Allerheiligen 01.11.2018, gegen 04.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über das Treppenhaus in einen Dönerimbiss in der Danziger Straße.

Hierbei hebelten sie die Türe zum Imbiss auf. Im Gastraum fiel ihnen Bargeld in die Hände, welches sie einpackten. Die unbekannten Täter verließen den Imbiss über ein Fenster zur Danziger Straße hin.

Es ist wahrscheinlich, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden, da sich direkt nebenan eine Shisha Bar befindet. Somit ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der oder die Täter von Zeugen vor oder nach der Tat im Bereich der Danziger Straße gesehen worden sein können.

Das Polizeirevier in Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch zu melden. (Tel. 07621 9797-0)

