Polizeipräsidium Freiburg / Einbrüche in Ladengeschäfte

Einbrüche in Ladengeschäfte

Emmendingen - Am Samstagvormittag 31.03.2019 stellte eine Angestellte beim Öffnen des Ladengeschäftes in der Fußgängerzone Theodor-Ludwig-Straße in Emmendingen fest, dass durch eine rückwärtige Fensterscheibe eingebrochen worden war. Nach bisheriger Feststellung wurde Bargeld entwendet, darüber hinaus entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde festgestellt, dass ein weiteres baulich angrenzendes Ladengeschäft ebenfalls heimgesucht wurde, hier gelang es der Täterschaft allerdings nicht durch die zerbrochene Fensterscheibe in das Objekt einzudringen. Aufgrund des Feiertages waren die Geschäfte am Vortag geschlossen, sodass die Tat bereits in der Nacht auf Karfreitag verübt worden sein kann.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641/582-0 entgegen.

