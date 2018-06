Polizeipräsidium Freiburg / Elzach: Beinahe Katastrophe

Elzach: Beinahe Katastrophe

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Elzach: Beinahe Katastrophe

Wie der Polizei erst im Nachhinein mitgeteilt wurde, hatte Samstagnacht offensichtlich ein Fußgänger, der in Elzach unterwegs war, sehr viel Glück; auch wenn er dennoch verletzt wurde. Der 36-Jährige war am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr, auf der Hauptstraße in Elzach unterwegs. Kurz nach der Elzbrücke, in Gehrichtung Ladhof, fuhr offensichtlich in selber Richtung ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Wagens verlor die Kontrolle und schleuderte auf den Gehweg, wo er den dort befindlichen Fußgänger glücklicherweise nur leicht touchierte. Dieser stürzte allerdings und zog sich hierbei Verletzungen zu. Ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weiter. Zum Fahrzeug gibt es derzeit zwar einen Ermittlungsansatz, aber leider noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Polizei bittet darum jegliche Wahrnehmungen, die mit diesem Verkehrsunfall in Verbindung stehen könnten, mitzuteilen. Polizeiposten Elzach: 07682/909196.

RWK/rb

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Jerry Clark Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882-1016 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/