Polizeipräsidium Freiburg / Elztal: Gleich vier Kinder ungesichert

Elztal: Gleich vier Kinder ungesichert

Eine Polizeistreife stoppte am Mittwoch ein Auto zur allgemeinen Verkehrskontrolle. In diesem wurden gleich vier völlig ungesicherte Kinder transportiert. Da auch der Platz im Auto offensichtlich eng wurde, saßen nicht nur drei unangegurtete Kinder auf der Rücksitzbank, sondern auch noch eines (13 Jahre) unangegurtet auf dem Schoß der Beifahrerin. Da diese gefährliche Fahrt bereits kurz vor ihrem Ziel war, und auch nicht die Möglichkeit bestand, die Kinder ordnungsgemäß zu sichern, traten Beifahrerin und die vier Kinder die restlichen Meter des Heimwegs zu Fuß an. Der verantwortliche junge Autofahrer sieht nun einer empfindlichen Geldbuße entgegen.

