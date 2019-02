Polizeipräsidium Freiburg / Elztal-Waldkirch-Denzlingen: ...

Elztal-Waldkirch-Denzlingen: Leichtfertige Verkehrsteilnehmer

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag kontrollierten Beamte des Waldkircher Polizeireviers in verschiedenen Gemeinden stichprobenartig Verkehrsteilnehmer. Einige Autofahrerinnen und Autofahrer mussten zur Anzeige gebracht werden, weil sie entweder am Steuer ihr Mobiltelefon in der Hand oder Mitfahrende nicht angegurtet hatten. Weitere Verkehrsüberwachungen folgen.

