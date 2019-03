Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: Autofahrer betrunken / ...

Emmendingen: Autofahrer betrunken / Herbolzheim: Einbruch in Wohnung

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Autofahrer betrunken

Am gestrigen Morgen (13.03.) konnte in der Hochburgerstraße in Emmendingen gegen 10.00 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer mit einem Promillewert von knapp 0,80 festgestellt werden. Aufgefallen sei der Mann, weil er während des Autofahrens alkoholische Getränke zu sich nahm. Damit war die Weiterfahrt für ihn erledigt. Dem Mann droht neben einem Fahrverbot auch ein Bußgeld.

Herbolzheim: Einbruch in Wohnung

In der Moltkestraße in Herbolzheim kam es gestern (13.03.) zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr, in welcher sich die unbekannte Täterschaft Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte. Neben einem Geldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich, wurde ebenfalls Schmuck entwendet. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise können durch Zeugen dem Polizeirevier Emmendingen 07641/582-0 mitgeteilt werden.

hm

