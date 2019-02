Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: Einbruch in der ...

Emmendingen: Einbruch in der Carl-Helbing-Straße

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwoch (13.02.19) kam es in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Carl-Helbing-Straße. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Entwendet wurde letztlich ein geringer Bargeldbetrag. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Emmendingen, Tel.07641/582-200, entgegen.

