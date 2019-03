Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: : Mit Einkaufswagen Pkw ...

Emmendingen: : Mit Einkaufswagen Pkw beschädigt

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am vergangenen Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, streifte vermutlich ein Kunde mit einem Einkaufswagen auf dem Aldi-Parkplatz in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen einen geparkten Pkw VW Passat, grau, mit EM-Kennzeichen.

Den entstandenen Schaden an der Beifahrertüre in Höhe von ca. 1.400 Euro meldete der Verursacher bislang nicht.

Zeugen können sich unter 07641/582-0 an das Polizeirevier Emmendingen wenden.

cr / FLZ/VV

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/