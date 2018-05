Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen, Sachbeschädigung an Pkw

Emmendingen, Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg - Emmendingen, Karl-Bautz-Straße 20, Kaufland

Am Pfingstsamstagvormittag wurde an einem silbernen Mazda die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Pkw stand auf dem Kaufland-Parkdeck in der Nähe des Haupteinganges.

Die Polizei in Emmendingen bittet Zeugen die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 an das Polizeirevier zu wenden.

