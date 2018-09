Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: Unfallflucht am Sportfeld

Emmendingen: Unfallflucht am Sportfeld

Am Samstagmorgen (01.09.18), zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr, wurde ein geparkter weißer Renault Megane durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens fand an der Örtlichkeit ein Flohmarkt statt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

