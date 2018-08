Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: Unfallflucht an der ...

Emmendingen: Unfallflucht an der Kreuzung Blumenstraße/Im Grün

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwoch (15.08.18) kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Blumenstraße" und der Straße "Im Grün". Hier missachtete der Fahrer eines weißen Kleinwagens die Vorfahrt eines grauen Audi A 3 und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Nachdem sich die Fahrer kurz unterhielten und beschlossen, an die Seite zu fahren, fuhr der Fahrer des weißen Kleinwagens weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der weiße Kleinwagen hatte Emmendinger Zulassung und hatte vermutlich den Folgebuchstaben "Y". Besetzt war er mit einer männlichen Person, die wie folgt beschrieben wurde:

Ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur mit blonden Haaren. Der flüchtige weiße PKW müsste im Frontbereich Beschädigungen aufweisen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter der Tel.-Nr. 07641/582-0 entgegen.

td

