Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: Unfallflucht in der ...

Emmendingen: Unfallflucht in der Markgrafenstraße / Endingen: Einbrüche in Sportheime

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Unfallflucht in der Markgrafenstraße

Am Samstagabend (01.09.18), zwischen 17.50 Uhr und 18.20 Uhr, wurde ein auf dem öffentlichen Parkplatz an der Markgrafenstraße geparkter weißer VW Passat durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren auf der Fahrerseite gestreift und beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Endingen: Einbrüche in Sportheime

Vergangene Woche, zwischen Donnerstagabend (30.08.18) und Freitagmorgen (31.08.18), wurde in die Sportheime des SV Endingen und des Hundesportvereins eingebrochen. Beide Räumlichkeiten wurden gewaltsam aufgebrochen und nach Stehlenswertem durchsucht. In beiden Fällen wurde augenscheinlich nichts entwendet. Wer zum fraglichen Tatzeitpunkt rund um die Einbruchsobjekte verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

