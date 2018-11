Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - ...

Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg - Am Freitagnachmittag, zwischen 14:00 und 15:30 Uhr, kam es am Marktplatz in Emmendingen auf dem Parkplatz der Sparkasse zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Pkw, ein VW Golf V, wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Fahrzeugheck beschädigt. Der Verursacher, welcher sich unerlaubt entfernte, benutzte ein hellblaues Fahrzeug.

Zeugen mögen sich bitte an das Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 wenden

cr / FLZ / VV

