Polizeipräsidium Freiburg / Emmendingen: Versuchter Überfall auf ...

Emmendingen: Versuchter Überfall auf ein Sportwettenbüro

Freiburg - Die Kripo Emmendingen ermittelt wegen eines versuchten Überfalls auf ein Sportwettenbüro in der Emmendinger Karl-Friedrich-Straße. Tatzeit war Freitag, 20.04.2018, gegen 21:40 Uhr. Nachdem es dem Täter nicht gelungen war, in die Geschäftsräume vorzudringen, flüchtete er zu Fuß in Richtung Steinstraße.

Es liegt die folgende Personenbeschreibung vor: Ca. 180 cm groß, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli, einer hellen Jogginghose, hellen Sportschuhen sowie weißen Handschuhen. Sein Alter wird auf über 20 Jahre geschätzt. Er führte eine dunkle Pistole in der rechten Hand mit sich.

Es liegen Erkenntnisse vor, dass der Täter während der Flucht in Tatortnähe einem Radfahrer begegnet ist, der von der Innenstadt kommend auf der Karl-Friedrich-Straße stadtauswärts unterwegs war.

Des Weiteren liegen Erkenntnisse vor, dass ein zweiter Täter in Tatortnähe gewartet hatte und später mit seinem Komplizen flüchtete.

Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person geben? Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Karl-Friedrich-Straße/Steinstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Tel. 07641 582-200 entgegen.

