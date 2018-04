Polizeipräsidium Freiburg / Fahrzeugbrand - Schwerer ...

Fahrzeugbrand - Schwerer Verkehrsunfall BAB 5 - Herbolzheim - Riegel

Freiburg - Am Mittwochabend kam es gegen 19.35 Uhr auf der BAB 5, in Fahrtrichtung Norden, kurz vor der AS Herbolzheim, zu einem Fahrzeugbrand. Ein Klein - Lkw war aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen, da die A 5 teilweise voll gesperrt werden musste.

Während den Löscharbeiten musste ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Kurz bevor die Aufräumarbeiten vollständig beendet waren kam es gegen 21. 25 Uhr auf der gleichen Richtungsfahrbahn, kurz vor der AS Riegel, zu einem Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Lieferwagens fuhr am Ende des ca. 6 Kilometer langen Staus auf einen LKW auf. Der 48 Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Lahr eingeliefert. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die BAB 5 musste für die Rettungsmaßnahmen erneut voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Der Verkehr wird über den Standstreifen umgeleitet. Es kommt aktuell nur noch zu geringfügigen Behinderungen.

