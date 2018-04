Polizeipräsidium Freiburg / Farbschmierereien durch Graffiti ...

Farbschmierereien durch "Graffiti" in Freiburg-Haslach

Freiburg - In der Nacht vom 30./31.03.2018 kam es in Freiburg Haslach zu zwei Sachbeschädigungen durch "Graffiti" in erheblichem Ausmaß. Betroffen ist zum einem der Bereich Egertenstraße als auch die Maria-Gerber-Straße. Auf Grund des Ausmaßes dürften die Tathandlungen einige Zeit in Anspruch genommen haben. Zeugen, die Angaben machen können (z.B. über Personengruppen, übermäßiger Lärm o.ä.) werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Freiburg-Haslach unter der Telefonnummer 0761-120560 in Verbindung zu setzen.

PPFR/FLZ/vB

