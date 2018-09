Polizeipräsidium Freiburg / Forchheim: Einbruch in der ...

Forchheim: Einbruch in der Hessenstraße / Endingen: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht / Herbolzheim: Unfallflucht auf Parkplatz an der Hauptstraße

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Forchheim: Einbruch in der Hessenstraße

Am Samstagabend (15.09.18) kam es in der Hessenstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter hebelten ein Fenster zum Esszimmer auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Endingen: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag (14.09.18) kam es gegen 09.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt des EDEKA-Marktes zur Maria-Theresia-Straße. Hier kollidierte ein ausfahrender Pkw mit einem auf der Maria-Theresia-Straße fahrenden Lkw. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei etwaige Zeugen des Unfallgeschehens. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Herbolzheim: Unfallflucht auf Parkplatz an der Hauptstraße

Am vergangenen Freitag (14.09.18) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatzgelände, Höhe Haus Nr.60, einen geparkten Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem geschädigten Fahrzeug wurden blaue Lackpartikel des Verursacherfahrzeugs festgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

