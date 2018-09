Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg : 21-jährige Frau ...

Freiburg (BAB5): 21-jährige Frau verstirbt bei schwerem Verkehrsunfall (Abschlussmeldung zu "Schwerer Verkehrsunfall nach Überholvorgang")

Freiburg - Abschlussmeldung

Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Basel wurde gegen 16 Uhr aufgehoben. Der Verkehr fließt wieder. Zeitweise war eine Stauabsicherung bis zur Anschlussstelle Riegel erforderlich. Auch die Ausweichstrecke über die B3 war stark belastet.

Nach einer ersten Sichtung der Spurenlage und gemäß Zeugenangaben stellt sich der Unfallhergang so dar, dass ein mit drei Personen besetzter Pkw, in Fahrtrichtung Basel, vom linken Fahrstreifen plötzlich bis auf den rechten Fahrstreifen und teilweise auf den Standstreifen wechselte. Dabei kam es auch zum Kontakt mit einem weiteren Pkw, der mit einer Person besetzt, auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Dieser geriet dadurch ins Schleudern, blieb jedoch auf der Fahrbahn stehen; der 51-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw, der überraschend nach rechts gezogen war, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der 51-jährige Fahrer und die 49-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 21-jährige Mitfahrerin, die auf der Rückbank gesessen war, verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Freiburg und die Feuerwehr Freiburg-Hochdorf, mehrere Rettungswagen und Notärzte, sowie ein Rettungshubschrauber. Die Autobahnmeisterei war bei der Ausleitung des Verkehrs eingesetzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg, die mit den Ermittlungen zum Verkehrsunfall betraut ist, bittet Zeugen, sich unter der Tel-Nr. 0761 882-3100 zu melden (rund um die Uhr).

jc

Erstmeldung (14:04 Uhr): Kurz nach 13 Uhr kam es auf der BAB 5 zwischen Freiburg-Mitte und Freiburg-Süd in Fahrtrichtung Basel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen scherte ein PKW-Führer nach einem Überholvorgang zu früh wieder ein und streifte einen anderen PKW. Der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeugs verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte an einen Baum. Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sind derzeit im Gange. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

ts

