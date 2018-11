Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Altstadt: Mann bringt ...

Freiburg-Altstadt: Mann bringt Falschgeld in Freiburger Diskothek - Täterfestnahme

Freiburg - Am Samstag, 03.11.2018, meldete gegen 02:25 Uhr ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Freiburger Diskothek in der Schnewlinstraße, dass eine männliche Person gerade versucht hätte, mit einem gefälschten 50-Euro-Schein Getränke zu bezahlen. Männer des Sicherheitsdienstes konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten insgesamt acht gefälschte 50-Euro-Banknoten aufgefunden werden.

Der 42-jährige Täter Schweizer Staatsangehörigkeit, kommt vermutlich für einen weiteren Fall in einer Diskothek in der Bertoldstraße in Frage. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

kj/ml

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Martin Lamprecht Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1010 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/