Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg : Autobahnfahndung ...

Freiburg (BAB5): Autobahnfahndung stellt Diebesgut sicher

Freiburg - Am Abend des 30.04.2018 kontrollierten Beamte der Autobahnfahndung Freiburg auf der Tank- und Rastanlage Breisgau einen in Frankreich zugelassenen Abschleppwagen, auf dem sich ein defekter Pkw, zugelassen in Frankreich, befand.

Im Zuge der Überprüfung des geladenen Pkw konnte umfangreiches Diebesgut, herrührend aus Ladendiebstählen, sichergestellt werden. Vornehmlich handelt es sich um Elektronikartikel, aber auch neue Kinderkleidung; den Wert schätzt die Polizei überschlägig auf mehrere tausend Euro.

Im Zuge der Überprüfung des 33-jährigen Fahrers des Abschleppwagens wurde festgestellt, dass dieser das Fahrzeug unbefugt benutzte und auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Gegen den Fahrer und den ihn begleitenden 28-jährigen Beifahrer wurden u. a. Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

