Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg: B31a aufgrund eines ...

Freiburg: B31a aufgrund eines Verkehrsunfalls in Richtung Donaueschingen gesperrt -Erstmeldung-

Freiburg - Gegen 15 Uhr wurde der Polizei ein größerer Verkehrsunfall auf der B31a in Fahrtrichtung Donaueschingen gemeldet. Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Noch vor der "Ochsenbrücke" wurden mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens eine Person verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Donaueschingen ist komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich. Die Poilzei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung ist noch nicht eingereichtet.

Es wird nachberichtet.

