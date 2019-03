Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg: Demonstration gegen die ...

Freiburg: Demonstration gegen die EU-Urheberrechtsreform in der Freiburger Innenstadt verläuft störungsfrei

Freiburg - Ohne Störungen verlaufen ist eine angemeldete Demonstration in Freiburg am Samstag, 23.03.2019. Unter dem Motto "Save the Internet" versammelten sich am Nachmittag rund 2500 Teilnehmer in der Innenstadt. Zur Gewährleistung eines friedlichen, störungsfreien Verlaufs begleitete die Polizei die Versammlung mit einem Einsatz. Die Versammlung löste sich gegen 16.30 Uhr wieder auf.

Unabhängig von der angemeldeten Demonstration kam es im Bereich der Innenstadt unter anderem in der Habsburgerstraße zu einzelnen, nicht angemeldeten Aktionen durch rund 20 bis 50 Personen. Diese blockierten zeitweise den Individualverkehr, um ein optisches Haltesignal zu senden. Weitere Verkehrsbehinderung aufgrund solcher Blockaden sind derzeit nicht auszuschließen.

