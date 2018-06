Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Haslach: Motorradfahrer ...

Freiburg-Haslach: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Freiburg - Ein Motorradfahrer, der nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus behandelt wurde, ist an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Freitag, 25.05.2018, gegen 16:40 Uhr in Freiburg-Haslach. Der 60-jährige Motorradfahrer befuhr die Wiesentalstraße in südöstliche Richtung. Kurz vor der Einmündung Schildackerweg fuhr er, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen Pkw auf, der verkehrsbedingt warten musste. Der Motorradfahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Er verstarb am 10.06.2018 an den Folgen seiner Verletzungen. Die Verkehrspolizei Freiburg führt die Unfallermittlungen durch.

jc

