Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Haslach Verkehrsunfall mit ...

Freiburg-Haslach Verkehrsunfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Freiburg - Stadtkreis Freiburg

Am Freitag, 22.03.2019, gegen 10.50 Uhr, kam es in der Staufener Straße in Freiburg-Haslach zu einem Beinahe-Verkehrsunfall zwischen einem Bus der VAG, Linie 14, und einem weißen, größeren Kastenwagen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Linienbus die Staufener Straße in Richtung Scherrer-Platz. Das weiße Fahrzeug kam aus der Wiesneckstraße. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Linienbus stark abbremsen, hierdurch kamen zwei Mitfahrer im Buss zu Fall. Eine bislang unbekannte Person wurde hierbei vermutlich nur leicht verletzt und entfernte sich kurz darauf unerkannt. Bei der zweiten, gestürzten Person handelt es sich um eine 86-jährige, Frau. Diese wurde zunächst augenscheinlich auch nur leicht verletzt. Da es ihr noch an der Örtlichkeit zunehmen schlechter ging, wurde in der Folge dennoch ein Rettungswagen hinzugezogen. Mit diesem wurde sie in ein Freiburger Krankenhaus verbracht. Letztlich verstarb die Frau ca. eine Stunde später im Krankenhaus.

Gesucht werden sowohl Zeugen des Verkehrsunfalls, Mitfahrer des Busses, welche als Zeugen in Betracht kommen, sowie das beteiligte weiße Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen, ähnlich einem Mercedes Sprinter, mit unbekanntem Aufdruck handeln.

Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Freiburg, 0761/882-3100.

