Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Herdern: Pkw-Fahrer ...

Freiburg-Herdern: Pkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg - STADTKREIS FREIBURG

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmorgen (29. März), gegen 07.45 Uhr, eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Nach den bisherigen Unfallermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Zähringer Straße in Richtung Komturplatz und bog nach kurzem Halt an einer Ampelanlage nach rechts in die Waldkircher Straße ab. Hierbei übersah er offenbar eine Radfahrerin, die in gleicher Richtung weiter auf der Zähringer Straße fahren wollte. Es kam zur Kollision, und die Frau stürzte mit dem Rad zu Boden. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die gestürzte Radfahrerin konnte zwar alleine wieder aufstehen, musste aber dennoch im Krankenhaus ärztlich behandelt werden.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunkelgrünen Kleinwagen, eventuell VW Golf oder Polo gehandelt haben. Bei der Ziffernfolge des Kennzeichens könnte es sich möglicherweise um die Zahlen 1 8 5 handeln. Es könnte sein, dass der Pkw auf der rechten Fahrzeugseite im Bereich der Beifahrertüre und/oder des hinteren Kotflügels beschädigt wurde.

Hinweise bitte an den Unfalldienst der Verkehrspolizeidirektion unter Telefon 0761/882-3100.

wr

