Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Landwasser: 19-Jährige von ...

Freiburg-Landwasser: 19-Jährige von unbekanntem jungen Mann sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg - STADTKREIS FREIBURG

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Montagnachmittag (7. Mai), kurz nach 14.00 Uhr, eine 19-jährige Frau im Stadtteil Landwasser von einem Unbekannten in offenbar sexueller Absicht belästigt wurde. Die junge Frau war an der Endhaltestelle Moosweiher aus der Straßenbahn der Linie 1 ausgestiegen und wollte zu Fuß zu ihrem in der Auwaldstraße geparkten Pkw gehen. Hierbei wurde sie von einem jugendlich aussehenden Mann, der schon einige Zeit hinter ihr hergegangen war, eingeholt und plötzlich von hinten umklammert. Der Unbekannte berührte die Frau mehrfach unsittlich über der Kleidung, flüchtete jedoch, als die 19-Jährige sich losreißen konnte. Verletzt wurde sie nicht.

Der junge Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 14 bis 16 Jahre alt, ca. 160 cm groß, sehr schlank, südländischer oder arabischer Typ, schwarze kurze Haare. Murmelte Unverständliches in einer fremden Sprache. Auffallend an ihm seien eine Art "Hasenzähne" - also vorstehende obere Frontzähne - gewesen. Er trug zur Tatzeit schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt und führte einen schwarzen Rucksack der Marke "Nike" mit sich.

Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann oder den Vorfall am Montagnachmittag beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiburg-Weststadt, Telefon 0761/8978780, oder dem Polizeirevier Freiburg-Nord (rund um die Uhr besetzt), Telefon 0761/882-4221, in Verbindung zu setzen.

