Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg, Leo-Wohleb-Straße, ...

Freiburg, Leo-Wohleb-Straße, Schwabentorbrücke Verkehrsunfallfucht durch LKW -Zeugenaufruf

Freiburg - Freiburg, B 31, Leo-Wohleb-Brücke / Schwabentorring

Am Freitag gegen 22.30 h kam es auf der Leo-Wohleb-Brücke zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein LKW unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zu dieser Zeit waren die beiden Spuren der B31 in Fahrtrichtung Zubringer-Mitte aufgrund der Straßenbauarbeiten gesperrt. Die 30 jährige Lenkerin eines grauen Opel Corsa fuhr mit ihrem Pkw auf der rechten der beiden Abbiegespuren in Richtung Schlossbergring, ihr Pkw wurde von einem Lkw, der sich auf der linken der beiden Abbiegespuren befand, gestreift. Nach diesem Streifvorgang bog der Lkw verbotswidrig nach links in den Schwabentorring ab und fuhr ein Stück gegen die Fahrtrichtung bis an die Dreisamstraße um über diese seinen Weg in Richtung Zubringer Mitte fortzusetzen.

Von dem flüchtigen Lkw ist lediglich bekannt, dass er weiß ist, keine Aufschrift hat und das Kennzeichen des Anhängers mit OA- beginnt.

Verkehrsteilnehmer die nähere Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, 0761-8823100, zu melden.

FLZ/ Fi

