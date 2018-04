Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg: Per Haftbefehl Gesuchter ...

Freiburg: Per Haftbefehl Gesuchter flieht zu Fuß - Festnahme

Freiburg - Einen per Haftbefehl gesuchten 18-Jährigen festgenommen haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Nord am Montag, 23.04.2018, gegen 7 Uhr.

Zuvor hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass sich eine verdächtige Person an mehreren Pkws im Zehntsteinweg zu schaffen macht. Eine an die Örtlichkeit entsandte Streife stellte an der Straßenbahnhaltestelle Runzmattenweg eine Person fest, auf welche die Beschreibung des Zeugen zutraf. Als die Beamten sich dem Mann näherten, ergriff dieser die Flucht. Er konnte nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festgenommen werden.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der 18-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Er ist dringend tatverdächtig, am 03.12.2017 an der Straßenbahnhaltestelle Technische Fakultät in Freiburg eine gemeinschaftliche versuchte schwere räuberische Erpressung mit einer Schusswaffe auf einen Straßenbahnfahrer begangen zu haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten in diesem Fall bereits vor rund einem Monat zwei 16- beziehungsweise 18-jährige mutmaßliche Mittäter in Haft genommen werden. Die Tatverdächtigen haben die ihnen zur Last gelegte Tat eingeräumt. Bei Durchsuchungen stellte die Polizei zudem zahlreiche Beweismittel sicher.

