Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Pfaffenweiler: Zeugenaufruf ...

Freiburg-Pfaffenweiler: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freiburg - Am Freitag, dem 26.10.2018, kam es gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung Weinstraße/Staufener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Kraftradfahrer beschädigte die rechte Fahrzeugseite eines ihm vorausfahrenden Pkws der Marke Smart, als dieser nach rechts in die Staufener Straße abbiegen wollte. Dabei stürzten der Kraftradfahrer und die Sozia zunächst und entfernten sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der 62-jährige Pkw-Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR.

Beim Kraftrad handelt es sich um ein dunkles (vermutlich schwarzes) Moped/Enduro ohne amtliches Kennzeichen. Der Kraftradfahrer ist ca. 17-19 Jahre alt, trug dunkle Bekleidung und einen dunklen Helm mit farblichen Applikationen. Die Beifahrerin ist ebenfalls ca. 17-19 Jahre alt, hat dunkelblonde lange Haare, trug auch dunkle Bekleidung und einen dunklen Helm mit farblichen Applikationen.

Sachdienliche Hinweise werden unter 0761/882-3100 bei der Verkehrspolizeidirektion Freiburg aufgenommen.

