Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg PKW-Unfall auf der ...

Freiburg PKW-Unfall auf der Stadtbahnbrücke

Freiburg - Zu größeren Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs in Freiburg kam es aufgrund eines PKW-Unfalls auf der Stadtbahnbrücke am Freiburger Hauptbahnhof, am Sonntag, gg. 14.45 Uhr.

Nachdem der PKW-Lenker seinen Kleinwagen aus Richtung Innenstadt kommend bis zum Bereich der Haltestellen auf der Brücke führte, geriet er in die dortigen Absperrungen zwischen den beiden Schienensträngen. Hierbei verkeilte sich das Fahrzeug so unglücklich, dass die Bahnen in beide Richtungen nicht mehr fahren konnten.

Erst nachdem der Wagen durch einen Abschleppwagen entfernt war, konnte der Straßenbahnverkehr nach rund einer Stunde wieder normal laufen.

Der Grund des Befahrens, der für den Individualverkehr gesperrten Straßenbahnbrücke, wurde vor Ort noch ersichtlich: Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Er wurde leicht verletzt.

Möglicherweise gefährdete Personen, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, T: 0761-882-3100, zu melden.

