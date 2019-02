Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg, Probefahrt missglückt / ...

Freiburg, Probefahrt missglückt / vom Fahrer fehlt jede Spur

Freiburg - Am Freitagmorgen kam es zwischen 10:00 und 12:00 Uhr im Bereich der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall während einer Probefahrt. Bereits auf Rückfahrt zum Verkäufer befuhr der Kaufinteressent mit dem Objekt der Begierde die Friedhofstraße in nördliche Richtung. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer dort eingelassenen Verkehrseinrichtung. An dieser entstand Sachschaden.

Anschließend brachte der Probefahrer das stark beschädigte Fahrzeug zurück zum Besitzer und entfernte sich somit zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und im Anschluss unbekannt vom Probefahrzeug. Der Fahrzeugeigentümer hatte sich zuvor nicht die Personalien des Kaufinteressenten geben lassen, und wird nun für den Schaden am Fahrzeug selbst aufkommen müssen.

Die Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Freiburg aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum Fahrer des Fahrzeuges machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0761 - 882 3100 zu melden.

