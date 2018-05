Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg/Stadt: Crash zwischen ...

Freiburg/Stadt: Crash zwischen Mülllaster und Straßenbahn - hoher Schaden, niemand verletzt

Freiburg - Freiburg/Stadt: Crash zwischen Mülllaster und Straßenbahn - hoher Schaden, niemand verletzt

Am Montag ereignete sich in der Merzhauser Straße ein Aufsehen erregender Verkehrsunfall. Kurz vor 12.40 Uhr bog ein Mülllaster von einem Seitenarm der Merzhauser Straße auf die Hauptfahrbahn ein. Da die Einmündung derzeit wegen Bauarbeiten verengt ist, musste der Lkw-Fahrer einen größeren Bogen fahren. Hierbei geriet der Lkw mit der Front in den Bereich der Straßenbahnschiene, auf der gerade eine Straßenbahn herankam. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Lkw. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings entstand mit etwa 9000 Euro beträchtlicher Schaden. Die Merzhauser Straße musste infolge des Unfalles für etwa 45 Minuten für den Lkw-, Pkw- und den Straßenbahnverkehr gesperrt werden.

de

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Dietmar Ernst Telefon: 0761 882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/