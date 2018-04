Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg/Stadt: Rollerfahrerin bei ...

Freiburg/Stadt: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Audi-Fahrer und Augenzeugin

Nach einem Unfall mit Personen- und Sachschaden am Mittwochnachmittag auf dem OBI-Parkplatz (Tullastraße) sucht die Polizei einen Audi-Fahrer und eine Augenzeugin. Um 14 Uhr befuhr eine 55-jährige Rollerfahrerin den Parkplatz in Richtung Zähringer Straße. Hierbei wurde sie von einem rückwärts ausparkenden Auto erfasst und kam zu Fall. Die Frau verletzte sich und musste später ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Zeugin half der Gestürzten und händigte danach dem Autofahrer ihre Erreichbarkeit aus. Anschließend ging sie davon, während sich die Unfallbeteiligten unterhielten. Die Rollerfahrerin meldete den Unfall erst am folgenden Tag. Nun sucht die Polizei neben dem beteiligten Autofahrer auch die hilfsbereite Zeugin. Bei dem Auto soll es sich um einen Audi Q 3 oder Q 5 mit EM-Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinwiese nimmt die Verkehrspolizei Freiburg entgegen (0761-882-0).

