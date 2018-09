Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg Stadtgebiet Alkoholfährt ...

Freiburg Stadtgebiet Alkoholfährt mit acht demolierten Fahrzeugen

Freiburg - Wohl aufgrund ihrer Alkoholisierung beschädigte eine Autofahrerin am Samstagabend sieben fremde Fahrzeuge.

Nach einem ersten Unfall in der Stefan-Meier-Straße nahe der Albertstraße, bei dem ein parkender PKW gg. einen Baum geschoben wurde, hielt die Fahrzeuglenkerin noch kurz an um dann ihre Fahrt Richtung Norden fortzusetzen. Im Gegenverkehr touchiert sie ein zweites Fahrzeug, bevor sie in der Tennenbacher Straße die geparkten PKW drei - sechs anfuhr.

In der Herrmann-Herder-Straße stellte sie ihren mittlerweile nur noch auf drei Räder fahrenden Mercedes auf einem Behindertenparkplatz ab, wo sie den siebten PKW beschädigte. Ein Blumenkübel wurde hierbei auch noch angefahren.

Der gesamte Sachschaden dürfe mehrere 10.00 Euro betragen.

Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein der Dame einbehalten.

Durch die Fahrt dürfte es zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Etwaige Geschädigte werden gebeten sich bei der ermittelnden Verkehrspolizei unter T: 0761-882-3100 zu melden.

