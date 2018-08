Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Stühlinger: ...

Freiburg-Stühlinger: Abschlussmeldung zu - Ladengeschäft in Brand gesetzt - hier: Täterfestnahme

Freiburg - Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Shisha" führten nun zur Identifizierung von mutmaßlichen Tätern, die im Verdacht stehen die Tat vom 05.08.2018 gemeinschaftlich geplant und ausgeführt zu haben.

Unter anderem Zeugenhinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug brachten die Ermittler auf die Spur der mutmaßlichen Brandstifter.

Drei Tatverdächtige konnten inzwischen festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 34-jährigen Mann irakischer Staatsangehörigkeit sowie zwei 36- und 38-jährige Männer libanesischer Staatsangehörigkeit, die jeweils in Freiburg wohnhaft sind. Die Hintergründe des Tatgeschehens dürften im persönlichen Bereich liegen. Mutmaßlich spielten finanzielle Aspekte eine Rolle. Die Ermittlungen dauern an.

Die Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt, welcher jeweils die Untersuchungshaft anordnete.

lr

- 1. Folgemeldung -

Die Kriminalpolizei Freiburg hat zur Aufklärung des Sachverhalts die Ermittlungsgruppe "Shisha" gegründet.

Nicht auszuschließen ist, dass sich einer der Täter bei der Tatausführung Brandverletzungen zugezogen haben könnte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, denen eine Person mit frischen Brandverletzungen aufgefallen ist.

Personen, die Fotos oder Videos vom Tatgeschehen, Tatverdächtigen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich ebenfalls an die Polizei zu wenden.

Hinweise nimmt die Kripo weiterhin unter der 0761/882-5777 entgegen.

Stand: 09.08.2017

- Erstmeldung -

Am Sonntagmorgen (05.08.2018), gegen 03.45 Uhr, kam es in der Lehener Straße zu einem Brand in einem Zubehörhandel für Shisha-Bars.

Nach ersten Zeugenaussagen konnten zwei Personen vor dem Geschäft beobachtet werden. Einer soll einen Gegenstand in den Innenraum des Ladengeschäfts geworfen haben. Unmittelbar darauf kam es innerhalb des Ladengeschäfts zu explosionsartigen Geräuschen und Feuerschein. Die zwei Personen verließen daraufhin die Örtlichkeit in Richtung Eschholzstraße.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, helles T-Shirt, kurze orange/rote Hose, blaues Basecap

2. Täter: dunkle Kleidung, lange Hose, Kapuzenpulli, ca. 20-30 Jahre alt

Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses zügig gelöscht werden. Ein Übergriff auf die darüber befindlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses konnte verhindert werden. Vorsorglich waren die Einwohner evakuiert worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Hinweise auf eine politisch motivierte Tat oder auf eine Straftat mit religiösem Hintergrund ergaben sich bislang nicht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der 0761/882-5777 bei der Kriminalpolizei Freiburg zu melden.

ts

