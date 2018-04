Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Stühlinger Brand in ...

Freiburg-Stühlinger Brand in Dachgeschosswohnung

Freiburg - Zum Brand einer Dachgeschosswohnung kam es am Freitagabend, gg. 20.00 Uhr, in der Lehener Straße in Freiburg-Stühlinger.

Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Dachgeschosswohnung in der Lehener Straße 35 ein Feuer aus. Die Bewohner verließen nach Alarmierung der Feuerwehr selbständig die Wohnung und brachten sich in Sicherheit.

Die alarmierte Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung und zum Schutz der Hausbewohner das Anwesen, sowie zwei benachbarte Mehrfamilienhäuser, räumen.

Glücklicherweise konnten alle Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Mehrere vor dem Objekt geparkte Fahrzeuge wurden allerdings durch herabfallende Glassplitter beschädigt.

Während der Löscharbeiten wurden Teile der Escholz- und Lehener Straße zeitweise gesperrt.

Die Bewohner der angrenzenden Gebäude konnten nach rund einer Stunde ihre Wohnungen wieder beziehen. Die Bewohner des Brandhauses kurze Zeit später. Die vom Brand direkt betroffene Wohnung kann derzeit nicht benutzt werden; die Bewohner kommen bei Freunden unter.

Der Sachschaden dürfte sich nach vorsichtiger Schätzung auf rund 100.000EUR belaufen.

Die Feuerwehr Freiburg war mit Starken Kräften der Berufsfeuerwehr, sowie den Abteilungen Stühlinger, Unterstadt und Rieselfeld im Einsatz. Der Rettungsdienst hatte mehrere Rettungswagen eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch den Polizeiposten Stühlinger geführt.

sk/flz

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/