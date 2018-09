Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Waltershofen: Feuer greift ...

Freiburg-Waltershofen: Feuer greift von einem Fahrzeug auf ein Wohnhaus über

Freiburg - Die Polizei führt Ermittlungen zur Ursache eines Wohnhausbrandes am Mittwoch, 05.09.2018, um kurz nach 14 Uhr, in der Martackertenstraße in Freiburg-Waltershofen durch. Vermutlich lag ein technischer Defekt an einem Kraftfahrzeug vor.

Von dem Brand waren zwei benachbarte Wohnhäuser in der Martackertenstraße betroffen. Eines davon ist unbewohnbar geworden. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird im hohen sechstelligen Bereich geschätzt.

Nach einer ersten Bewertung war das Feuer an einem Fahrzeug ausgebrochen, das vor einem der Häuser geparkt war.

Für die Bewohner des zerstörten Hauses wurde von der Stadt Freiburg eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Rieselfeld geführt. Hinweise auf ein Fremdverschulden sind derzeit nicht gegeben.

