Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Weingarten: Straßenbahn und ...

Freiburg-Weingarten: Straßenbahn und Auto von Laser geblendet

Freiburg - Ein Straßenbahnführer und eine Autofahrerin wurden durch einen Laserstrahl geblendet. Am Mittwochabend, 18.04.2018, wurde die Polizei gegen 22 Uhr von der VAG darüber informiert, dass ein Fahrer der Straßenbahnlinie 3 durch einen grünen Laserstrahl, von der Fußgängerbrücke am Lindenwäldle aus, geblendet worden sei. Danach meldete sich eine Autofahrerin. Sie sei während der Fahrt auf der Opfinger Straße in Richtung Haslach ebenfalls geblendet worden. Durch den Schreck sei es dabei zu einer gefährlichen Situation mit einem ihr nachfolgenden Pkw gekommen.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd ist zur Klärung des Falls auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer hat gestern, gegen 22 Uhr, im Bereich Opfinger Straße/Am Lindenwäldle verdächtige Personen beobachtet? Hinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4421 entgegengenommen.

jc

